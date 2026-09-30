Nifty 50: निफ्टी में 'सितंबर का सितम'! 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, 15 साल बाद मंडराया 2011 जैसा संकट

बिजनेस डेस्क। पिछले 25 सालों में निफ्टी की गिरावट सितंबर में सबसे ज्यादा रही है। सितंबर 2001 में निफ्टी 6.5 प्रतिशत गिरा था और अब करीब 6.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

निफ्टी में 1,400 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ अपने 200-वीक मूविंग एवरेज से 22,600 के स्तर से नीचे चला गया। मंगलवार को इंडेक्स ने 22,569 का इंट्राडे निचला स्तर छुआ।

15 साल के बाद निफ्टी अपनी सबसे बड़ी गिरावट पर खड़ा है. आखिरी बार साल 2011 में निफ्टी में 24.6 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी और साल 2026 में अब तक 13% से ज्यादा गिर चुका है।

अब तक निफ्टी में कितनी गिरावट आई है?

आंकड़ों के मुताबिक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक 13 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है। निफ्टी को सबसे ज्यादा नुकसान कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही में हुआ था। जनवरी से मार्च तक निफ्टी में 15 फीसदी की गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून तक में निफ्टी में 7 फीसदी से ज्यादा की रिकवरी देखी गई। लेकिन ये रिकवरी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और जुलाई से सितंबर के बीच निफ्टी में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई। सितंबर महीने में निफ्टी 5 फीसदी टूट चुका है।