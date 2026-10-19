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Share Market Holiday on Dussehra 2026: क्या कल दशहरा पर बंद रहेगा शेयर बाजार? देखें अक्टूबर और नवंबर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Share Market Holiday on Dussehra 2026: कल 20 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद, इस आर्टिकल में जानते है कल NSE और BSE में कारोबार होगा या नहीं।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 09:39:46 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 09:39:46 AM (IST)
Share Market Holiday on Dussehra 2026: क्या कल दशहरा पर बंद रहेगा शेयर बाजार? देखें अक्टूबर और नवंबर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Share Market Holiday on Dussehra 2026: क्या कल दशहरा पर बंद रहेगा शेयर बाजार? देखें अक्टूबर और नवंबर की छुट्टियों की पूरी लिस्ट

HighLights

  1. कल 20 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद
  2. अक्टूबर में और कब कब बंद रहेगा शेयर बाजार
  3. 20 अक्टूबर को NSE और BSE में नहीं होगा कारोबार

बिजनेस डेस्क। कल 20 अक्टूबर को देशभर में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा और इस मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा या खुला ये सब जानना चाह रहे हैं।

20 अक्टूबर को NSE और BSE में नहीं होगा कारोबार

दशहरा के अवसर पर 20 अक्टूबर 2026 को शेयर बाजार बंद रहेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की छुट्टियों के अनुसार, इस दिन शेयरों के साथ डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स और डेट मार्केट में भी कारोबार नहीं होगा।

जबकि, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर भी मंगलवार को इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स समेत संबंधित कारोबारी सेगमेंट बंद रहेंगे।

अक्टूबर में और कब कब बंद रहेगा शेयर बाजार

20 अक्टूबर के बाद अब इस महीने शेयर बाजार की कोई छुट्टी नहीं है, बस आने वाले शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहेगा।

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नवंबर में शेयर बाजार की छुट्टी

नवंबर में शेयर बाजार में कुछ छुट्टियां देखने को मिलेंगी। त्योहारों के कारण नवंबर में 2 दिन NSE और BSE पर कारोबार नहीं होगा।

  • 10 नवंबर 2026 को दिवाली-बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा।

  • 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के चलते शेयर बाजार बंद रहेगा।

  • इन तारीखों के अलावा हर रविवार और शनिवार को शेयर बाजार बंद रहेगा।