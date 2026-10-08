Stock Market Today: RBI के फैसले के बाद शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 200 अंक टूटा; देखें निफ्टी और टॉप लूजर्स का हाल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शेयर बाजार की शुरुआत आज 8 अक्टूबर को कमजोरी के साथ हुई है। शुरुआती कारोबार में Sensex 200 अंकों से ज्यादा गिर गया, जबकि Nifty 50 में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है और यह 22,550 के स्तर के नीचे फिसल गया है।

कौन-कौन से शेयर गिरे

बाजार में दबाव के बीच ITC, बजाज (Bajaj) के दोनों शेयर और अडानी पोर्ट्स शुरुआती कारोबार में गिर गए हैं।

कल का मार्केट कैसा था

कल बुधवार को घरेलू बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली थी। सेंसेक्स 429 अंक गिरकर 72,639 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी में करीब 173 अंक की गिरावट रही और यह 22,603 पर बंद हुआ था।

बाजार में दबाव की एक बड़ी वजह RBI मॉनेट्री पॉलिसी को लेकर बदला हुआ रुख रहा। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी करके इसे 5.25 से 5.50% कर दिया।

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एशियाई शेयर बाजारों का हाल

एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का दौर देखने को मिला। साउथ कोरिया का प्रमुख इंडेक्स कोस्पी (KOSPI) 55 अंक यानी 0.81% टूटकर 6,751 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं जापान के निक्केई (Nikkei) इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 662 अंकों (0.95%) की कमजोरी के साथ 69,373 के स्तर पर आ गया। इसके अलावा, हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग (Hang Seng) इंडेक्स भी दबाव में रहा और 84 अंक यानी 0.39% गिरकर 24,047 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।