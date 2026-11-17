बिजनेस डेस्क। कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मजबूती देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ 82,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 से ज्यादा अंक चढ़कर 25,350 के ऊपर पहुंच गया है। आज बाजार की इस तेजी को ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में हो रही जोरदार खरीदारी से सहारा मिल रहा है। इससे पहले कल यानी सोमवार को भी घरेलू बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मिला सहारा

भारतीय बाजार में जारी तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs/FPIs) की लगातार खरीदारी एक बड़ा कारण है। बीते 7 दिनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 31,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं।

FII/FPI (विदेशी निवेशक): लेटेस्ट सत्र में 4,865 करोड़ रुपये, बीते 7 दिनों में 30,995 करोड़ रुपये और बीते 30 दिनों में कुल 87,775 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी की है।

DII (घरेलू निवेशक): लेटेस्ट सत्र में 3,519 करोड़ रुपये, बीते 7 दिनों में 20,538 करोड़ रुपये और बीते 30 दिनों में 38,556 करोड़ रुपये की नेट बिकवाली दर्ज की गई है।

एशियाई बाजारों में आज गिरावट का माहौल

घरेलू बाजार के उलट प्रमुख एशियाई बाजारों में आज दबाव देखने को मिल रहा है।

कोस्पी (साउथ कोरिया): 58 अंक (-1.01%) गिरकर 5,041 के स्तर पर है।

निक्केई (जापान): 705 अंक (-1.18%) टूटकर 58,957 पर कारोबार कर रहा है।

हैंगसेंग (हॉन्गकॉन्ग): 186 अंक (-0.71%) फिसलकर 23,568 के स्तर पर है।

अमेरिकी बाजार में कल रही थी भारी बिकवाली

बीते कारोबारी दिन यानी 16 नवंबर को अमेरिकी बाजारों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई थी।

डाउ जोन्स (Dow Jones): 739 अंक (-1.41%) टूटकर 51,608 पर बंद हुआ।

नैस्डैक (Nasdaq): 627 अंक (-2.49%) गिरकर 24,510 के स्तर पर आ गया।

S&P 500: 145 अंक (-1.92%) की गिरावट के साथ 7,417 पर बंद हुआ।

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