    17 दिनों में चांदी 40 हजार और सोना 8200 रुपये हुआ महंगा

    चांदी में सबसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में इस्तेमाल की जा रही है, चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। दूसरा अमेरिकी कंपनियां चा ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 07:43:56 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 07:47:43 PM (IST)
    सोने और चांदी के भाव।

    HighLights

    1. सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई।
    2. हालांकि सोने की तुलना में चांदी के दाम ज्यादा बढ़ गया है।
    3. पिछले 17 दिनों में इंदौर में सोना केडबरी 8200 रुपये बढ़ा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार देर रात कामेक्स पर दोनों धातुओं में निवेशकों की लेवाली कमजोर रहने से वायदा आंशिक घटकर बंद हुआ। कामेक्स पर सोना वायदा 14 डॉलर टूटकर 4595 डॉलर प्रति औंस और चांदी वायदा 90 सेंट घटकर 89.93 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। इससे बावजूद भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में एकतरफा तेजी की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को इंदौर में सोना केडबरी 300 रुपये सुधरकर 145000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 1500 रुपये उछलकर 273000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

    साल 2026 के 17 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई। हालांकि सोने की तुलना में चांदी के दाम ज्यादा बढ़ है। पिछले 17 दिनों में इंदौर में सोना केडबरी 8200 रुपये बढ़ा है।


    चांदी चौरसा 40 हजार रुपये उछल चुकी है। 31 दिसंबर इंदौर में सोना 136800 और चांदी 233000 रुपये बिकी थी। सोने की कीमतों में तेजी का प्रमुख कारण अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डालर कमजोर हुआ और सोने की होल्डिंग कास्ट कम हुई, इससे लोगों का खरीदी के प्रति रूझान बढ़ा है।

    दूसरी रूस-यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं। तीसरा चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं, ये सालभर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर चुके हैं, इसलिए दाम ऊपर जा रहे हैं। चांदी में तेजी के कारण है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग में इजाफा होने से इसकी किल्लत महसूस की जाने लगी है।

    तीसरा प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद कर रहे हैं, इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं भारतीय बाजारों में दोनों धातुओं की गहनों में मांग काफी घट गई है। बाजार में बुलियन में ही व्यापार निवेशकों द्वारा किया जा रहा है।

    इंदौर के बंद भाव

    सोना केडबरी रवा नकद में 145000 सोना आरटीजीएस में 141200 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 129400 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है। शुक्रवार को सोना 144700 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 273000, चांदी आरटीजीएस 278000 चांदी टंच 273500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2950 रु. प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 271500 रु. पर बंद हुई थी।

