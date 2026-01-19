मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 12:58:56 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 12:58:56 PM (IST)
    Silver Price Today: चांदी ने रचा इतिहास, एक दिन में लगाई 13,000 रुपये की छलांग, जानें अब कितनी हुई कीमत
    चांदी की कीमतों ने इतिहास रच दिया। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. MCX पर चांदी पहली बार 3 लाख पार
    2. औद्योगिक मांग ने कीमतों को नई ऊंचाई दी
    3. डॉलर कमजोर होने से निवेशकों का रुझान बढ़ा

    बिजनेस डेस्क। चांदी की कीमतों ने 19 जनवरी को इतिहास रच दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी वायदा पहली बार 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। मजबूत निवेश मांग, वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी ने इस कीमती धातु को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हाल के दिनों में चांदी का प्रदर्शन सोने से भी बेहतर रहा है, जिससे निवेशकों का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ा है।

    सोमवार को MCX पर मार्च डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 13,553 रुपये या 4.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,01,315 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसने बाजार में हलचल मचा दी है।


    इन दो वजहों से उछली कीमत

    मार्केट विश्लेषकों के मुताबिक, चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे दो मुख्य कारण मजबूत औद्योगिक मांग और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में चांदी की बढ़ती उपयोगिता ने इसकी मांग को और मजबूत किया है। इसके अलावा, डॉलर कमजोर होने से निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख कर रहे हैं।

    अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उछाल

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मार्च सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 6.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ USD 94.35 प्रति औंस पर पहुंच गया। इससे पहले यह स्तर कभी नहीं देखा गया था।

    मुनाफावसूली के बाद फिर लौटी तेजी

    1 जनवरी को सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 2,93,100 रुपये पर खुले थे, जबकि पिछला क्लोजिंग प्राइस 2,87,762 रुपये था। पिछले सप्ताह मुनाफावसूली के बाद थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन इसके बाद फिर जोरदार तेजी देखने को मिली। बीते हफ्ते MCX चांदी करीब 14 प्रतिशत उछलकर 2,92,960 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने पुराने रिकॉर्ड को पार कर चुकी थी।

