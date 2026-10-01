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एक कचोरी दो समोसा, बंद करों फालतू खर्चा, बनेगा अच्छा पैसा

हम सब हर दिन कचोरी और समोसे खाने में जितना खर्च करते है उससे भी अच्छा खासा फंड बना सकते है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 04:25:28 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 04:25:28 PM (IST)
एक कचोरी दो समोसा, बंद करों फालतू खर्चा, बनेगा अच्छा पैसा
SIP Investment for 5000 and 10000 rupees

HighLights

  1. हर दिन कचोरी और समोसे खाने में जितना खर्च करते है
  2. 5000 रुपए से क्या होगा ?
  3. रेस्टोरेंट के फालतू खर्च से SIP करना

बिजनेस डेस्क। हम हर दिन बाहार का कुछ ना कुछ खाते है कभी कचोरी खा लिए तो कभी समोसा और इन सब से महीने में हमारा लगभग 5000 रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यहीं 5000 रुपए हम बचा के इंवेस्ट कर दें तो आने वाले समय में आप क्या कुछ नहीं कर सकते है।

5000 रुपए से क्या होगा ?

मान लिजिए आप हर महीने ₹5,000 का SIP 10 साल तक करते हैं और म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न 12% सलाना है, तो आपकी कुल राशि लगभग ₹11,61,695 होगी।

10 साल में आप हर महीने ₹5,000 का निवेश करते हैं यानी कुल ₹6,00,000 (₹5,000 * 12 महीने * 10 साल) का निवेश करते हैं. 12% सलाना रिटर्न के साथ 10 साल में आपका निवेश ₹5,61,695 तक बढ़ सकता है. कुल मिलाकर 10 साल बाद आपके पास लगभग (₹6,00,000 + ₹5,61,695) ₹11,61,695 की राशि हो जाएंगी.


रेस्टोरेंट के फालतू खर्च से SIP करना

अगर आप हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाकर कचोरी समोसा या कुछ भी खाते है तब तो आपके महीने का खर्चा लगभग 10,000 तक आ सकता है और अगर यहीं ₹10,000 आप 10 साल तक हर महीने SIP करते हैं और म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न 12% सलाना होता है, तो आपकी कुल राशि लगभग ₹23,23,391 होगी.

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