मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Explainer: SIP और Mutual Fund में समझें फर्क, जानें निवेश शुरू करने का सबसे आसान तरीका

    SIP और म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे से जुड़े हैं। म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जबकि SIP उसमें निवेश करने का तरीका। यहां जानिए SIP और म्यूचुअल फंड का अंतर और निवेश शुरू (Investment Tips) करने का आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 12:36:55 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 12:36:55 PM (IST)
    Explainer: SIP और Mutual Fund में समझें फर्क, जानें निवेश शुरू करने का सबसे आसान तरीका
    SIP और म्यूचुअल फंड में फर्क समझें।

    HighLights

    1. SIP और म्यूचुअल फंड में अंतर
    2. निवेश की शुरुआत कैसे करें
    3. आसान स्टेप्स में करें KYC

    डिजिटल डेस्क: निवेश की दुनिया में SIP (Systematic Investment Plan) और म्यूचुअल फंड (Mutal Funds) दो अहम शब्द हैं जिन्हें लोग अक्सर एक जैसा मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि म्यूचुअल फंड एक इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट है और SIP उसमें निवेश करने का तरीका। सही जानकारी के बिना निवेश शुरू करना जोखिम भरा हो सकता (Investment Tips) है। इसलिए जरूरी है कि पहले इनके बीच का अंतर समझें और फिर स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस के जरिए निवेश करना सीखें।

    naidunia_image

    म्यूचुअल फंड क्या है?

    म्यूचुअल फंड एक इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा कर प्रोफेशनल फंड मैनेजर इसे शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार हैं-

    • इक्विटी फंड: हाई रिस्क, लेकिन लंबे समय में हाई रिटर्न की संभावना।

    • डेट फंड: लो रिस्क और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प।

    • हाइब्रिड फंड: इक्विटी और डेट का मिश्रण, बैलेंस्ड इनवेस्टमेंट के लिए।

    म्यूचुअल फंड में निवेश आप दो तरीकों से कर सकते हैं-लंपसम (एकमुश्त) या SIP (छोटे-छोटे रेगुलर अमाउंट से)।

    SIP क्या है?

    SIP यानी Systematic Investment Plan, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें निवेशक हर महीने या तिमाही एक निश्चित राशि निवेश करता है। SIP की खासियत है कि यह मात्र ₹500 से भी शुरू किया जा सकता है। इसके दो बड़े फायदे हैं

    • रुपी कॉस्ट एवरेजिंग: मार्केट में उतार-चढ़ाव का फायदा मिलता है।

    • कंपाउंडिंग बेनिफिट: लंबी अवधि में पैसा तेजी से बढ़ता है।

    SIP और म्यूचुअल फंड में अंतर

    टाइप: म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, SIP उसमें निवेश का तरीका।

    फ्लेक्सिबिलिटी: म्यूचुअल फंड में लंपसम या SIP दोनों विकल्प हैं, SIP में रेगुलर छोटा निवेश।

    एप्रोच: SIP अनुशासन और छोटे निवेश से बड़ी वेल्थ बनाने का अवसर देता है।

    naidunia_image

    निवेश शुरू करने का आसान तरीका

    1. गोल सेट करें: तय करें कि इनवेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं—रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अन्य लक्ष्य।

    2. KYC करवाएं: इसके लिए पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ और फोटो चाहिए। ऑनलाइन e-KYC सबसे आसान विकल्प है।

    3. सही फंड चुनें: रिस्क प्रोफाइल और लक्ष्य के अनुसार फंड चुनें। फंड का परफॉर्मेंस और मैनेजर का रिकॉर्ड देखें।

    4. SIP शुरू करें: Groww, Zerodha Coin, Paytm Money या AMC वेबसाइट से ₹500 से शुरुआत कर सकते हैं।

    5. इनवेस्टमेंट ट्रैक करें: समय-समय पर समीक्षा करें, लेकिन बार-बार बदलाव से बचें।

    बॉटम लाइन

    SIP और म्यूचुअल फंड दोनों ही वेल्थ क्रिएशन के बेहतरीन विकल्प हैं। खासकर नए और छोटे निवेशकों के लिए SIP एक आसान, अनुशासित और लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न देने वाला विकल्प है।

    यह भी पढ़ें- भारत के इस शहर में है एशिया का सबसे बड़ा Gold Market, गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया में सस्ता मिलता है सोना!

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.