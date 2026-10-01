Small Savings Schemes: सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ समेत स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर सरकार ने लिया ये फैसला, जानिए क्या रहेगी अब ब्याज दर
कई दिनों से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस FD, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दरों को लेकर चर्चा चल रही थी कि सर...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 01 Oct 2026 11:06:12 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Oct 2026 11:06:12 AM (IST)
Small Savings Schemes
HighLights
- सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ समेत स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर सरकार ने लिया ये फैसला
- सरकार छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में हर तिमाही रिव्यू करती
- जानिए क्या रहेगी अब ब्याज दर
बिजनेस डेस्क। सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही यानी वित्त-वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस FD, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
बता दें कि ये लगातार 11वीं तिमाही है, जब ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने दिसंबर 2023 में ही इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी।
सरकार छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में हर तिमाही रिव्यू करती है ये करते वक्त सरकार देश में कैश और महंगाई की स्थिति पर नजर रखती है।
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सरकार ने नहीं किया कोई बदलाव
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। बता दें कि स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से 8.2% के बीच हैं।
स्मॅाल सैविंग स्कीम की ब्याज दर
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की ब्याज दर 8.2% है।
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की ब्याज दर 8.2% है।
- राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की ब्याज दर 7.7% है।
- किसान विकास पत्र (KVP) की ब्याज दर 7.5% है।
- डाकघर मासिक आय योजना (POMIS) की ब्याज दर 7.4% है।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर 7.1% है।