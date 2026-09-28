Stock Market Holiday: अगले हफ्ते तीन दिन मार्केट रहेगा बंद, देखें कब कब खुला है बाजार

बिजनेस डेस्क। मार्केट से कई लोगों को काम जुड़ा होता है। ऐसे में आप कब कब काम कर पाएंगे ये जानना जरूरी हैं।

अगले हफ्ते तीन दिन शेयर बाजार बंद होने वाली है। मार्केट की छुट्टियों के लिस्ट के मुताबिक, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन मार्केट बंद रहेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को शनिवार है और हर शनिवार को मार्केट बंद रहता है तो इस बार भी रहेगा। 4 अक्टूबर को रविवार के कारण शेयर मार्केट बंद रहेगा।