Stock Market Holiday: अगले हफ्ते तीन दिन मार्केट रहेगा बंद, देखें कब कब खुला है बाजार
अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आने वाले हफ्ते में कब कब मार्केट बंद रहने वाले है आइये आपको बताते हैं।
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 02:59:25 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 02:59:25 PM (IST)
Stock market holiday
HighLights
- अगले हफ्ते तीन दिन मार्केट रहेगा बंद
- शेयर बाजार का काम सोमवार से गुरूवार तक ही होगा
- शेयर बाजार में और कब कब छुट्टी रहेगा ?
बिजनेस डेस्क। मार्केट से कई लोगों को काम जुड़ा होता है। ऐसे में आप कब कब काम कर पाएंगे ये जानना जरूरी हैं।
अगले हफ्ते तीन दिन शेयर बाजार बंद होने वाली है। मार्केट की छुट्टियों के लिस्ट के मुताबिक, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन मार्केट बंद रहेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को शनिवार है और हर शनिवार को मार्केट बंद रहता है तो इस बार भी रहेगा। 4 अक्टूबर को रविवार के कारण शेयर मार्केट बंद रहेगा।
इसका मतलब शेयर बाजार का काम बस सोमवार से गुरूवार तक ही होगा। एनएसई और बीएसई में अगली ट्रेडिंग 5 अक्टूबर 2026, सोमवार को शुरू होगी।
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शेयर बाजार में और कब कब छुट्टी रहेगा ?
20 अक्टूबर 2026 को मंगलवार दशहरा के मौके पर भी शेयर बाजार बंद रहेगा।
इसके अलावा नवंबर और दिसबंर में भी कुछ छुट्टियां देखने को मिलेगी।
- 10 नवंबर 2026, मंगलवार को दिवाली-बालिप्रतिपदा के मौके पर बाजार बंद रहेगा।
- 24 नवंबर 2026, मंगलवार को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के अवसर पर शेयर मार्केट बंद रहेगा।
- दिसंबर में 25 दिसंबर 2026 शुक्रवार को क्रिसमस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा।