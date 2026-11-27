बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर मार्केट में लगातार चली आ रही दो दिन की तेजी के बाद आज 27 नवंबर 2026 को ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 235 अंक टूटकर 84,093 के स्तर पर खुला। वहीं, एनएसई के 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने आज के कारोबार की शुरुआत 45 अंकों की गिरावट के साथ 25,839 के लेवल से की है।

गुरुवार को कैसा रहा था कारोबार? इससे पहले गुरुवार, 26 नवंबर को दलाल स्ट्रीट में लगातार दूसरे सत्र में तेजी देखने को मिली थी। बीएसई सेंसेक्स 390 अंक यानी 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,328 के स्तर पर बंद हुआ था। इसी तरह एनएसई निफ्टी भी 65 अंक यानी 0.25 प्रतिशत चढ़कर 25,884 के लेवल पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत? गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty): सुबह 8:30 बजे गिफ्ट निफ्टी 25,956 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद के मुकाबले 76 अंक से अधिक नीचे था। इसने पहले ही बाजार की नकारात्मक शुरुआत के संकेत दे दिए थे।