चाय की चुस्की से खड़ा किया लाखों का कारोबार, हर महीने होती है 9 लाख की बिक्री, PM मोदी और एलन मस्क से ली प्रेरणा

बिजनेस डेस्क। आपको क्या लगता है एक चाय बेचने वाला कितना कमाता होगा, 10 हजार, 15 हजार या ज्यादा से ज्यादा 20 हजार, यही ना। आज हम आपको एक ऐसे चाय बेचने वाले दुकानदार से मिलवाने जा रहे हैं, जिसकी कमाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।

10 रुपये की चाय बेचकर कोई कितना ही कमा लेगा, हम अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस चाय वाले के बारे में बताने जा रहे हैं, उसने कमाई के मामले में एक से एक को पीछे छोड़ दिया है।

एक दुकानदार सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसका दावा है कि वह चाय बेचकर हर महीने 8-9 लाख रुपये का कारोबार करता है। इसे कंटेंट क्रिएटर आयुष गोस्वामी ने अपने अकाउंट आयुष स्टार्टअप (ayushstartup) पर पोस्ट किया है। View this post on Instagram A post shared by Ayush Goswami (@ayushstartup) 9 लाख रुपये की कमाई शर्मा कैफे रेस्टोरेंट के नाम से चाय की दुकान चलाने वाले इस शख्स ने वीडियो में अपने कारोबार और सफलता के बारे में बताया है। उनका कहना है कि वह हर दिन करीब 3000 कप चाय बेचते हैं। एक कप चाय की कीमत 10 रुपये है, यानी रोजाना करीब 30,000 रुपये तक की रकम आती है। इसका मतलब 30 दिनों में यह रकम करीब 9 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।