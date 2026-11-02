Tata Motors की रिकॉर्डतोड़ बिक्री! पहली बार पार हुआ 75,000 कारों का आंकड़ा, Punch.ev ने अकेले 5,000 यूनिट्स बेचा

ऑटो डेस्क। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने अक्टूबर 2026 में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंपनी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को मिलाकर कुल 75,426 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 23.05 प्रतिशत की शानदार सालाना वृद्धि को दर्शाता है। यह पहला मौका है जब टाटा मोटर्स ने एक महीने के भीतर 75,000 यूनिट की बिक्री के आंकड़े को पार किया है।

Punch.ev ने रचा इतिहास इलेक्ट्रिक वाहन वर्ग में कंपनी की कॉम्पैक्ट एसयूवी Punch.ev ने नया इतिहास रच दिया है। अक्टूबर 2026 में इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की मासिक बिक्री ने पहली बार 5,000 यूनिट का आंकड़ा पार किया है, जिसके साथ ही यह देश की पहली ऐसी स्टैंडअलोन इलेक्ट्रिक कार बन गई है जिसने एक महीने में इतनी बड़ी संख्या में बिक्री दर्ज की हो।