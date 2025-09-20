क्या TCS छोड़ रही है भोपाल? कंपनी के बयान से खुला बड़ा राज... पढ़ें पूरी खबर

मेरी खबरें
    भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भोपाल ऑफिस बंद होने की खबरों पर बड़ा बयान जारी किया है। हाल ही में चर्चा थी कि कंपनी भोपाल से अपना ऑफिस बंद करने जा रही है और करीब 1,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है।

    HighLights

    1. TCS ने भोपाल ऑफिस बंद होने की खबरों पर बड़ा बयान जारी किया है
    2. हाल ही में चर्चा थी कि कंपनी भोपाल से अपना ऑफिस बंद करने जा रही है

    बिजनेस डेस्क। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भोपाल ऑफिस बंद होने की खबरों पर बड़ा बयान जारी किया है। हाल ही में चर्चा थी कि कंपनी भोपाल से अपना ऑफिस बंद करने जा रही है और करीब 1,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। लेकिन अब TCS ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

    कंपनी का बयान

    TCS ने साफ कहा है कि, "हम विभिन्न शहरों में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत भोपाल ऑफिस को इंदौर शिफ्ट किया गया है। किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ा है। नौकरी जाने की खबरें बिल्कुल निराधार हैं।"

    विवाद की वजह

    एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भोपाल सेंटर बंद होने से लगभग 1,000 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं और कई को ट्रांसफर नोटिस भी मिला है। इस पर मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी TCS सीईओ के. कृतिवासन को पत्र लिखकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। उनका कहना था कि इस कदम से भोपाल के आईटी इकोसिस्टम और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है।

    इंदौर बनेगा आईटी हब

    कंपनी ने पुष्टि की है कि इंदौर में उसका वर्ल्ड-क्लास कैंपस पहले से मौजूद है, जहां 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस कैंपस को और विस्तार दिया जाएगा। यानि कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं, लेकिन यह स्थिति यह भी बताती है कि देश के टियर-2 शहरों में बड़ी आईटी कंपनियों को टिके रहने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं।

