थलपति विजय सरकार पर होगी खास लक्ष्मी जी की कृपा, पटाखों की बंपर बिक्री से भरेगा खजाना, 8000 करोड़ के टर्नओवर की उम्मीद

बिजनेस डेस्क। तमिलनाडु के शिवकाशी में सबसे ज्यादा पटाखे बनते हैं। पिछले साल तमिलनाडु से करीब 7000 करोड़ रुपये की आतिशबाजी बिकी थी, इस बार 8000 करोड़ रुपये की बिक्री का अनुमान है।

थलपति विजय की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर यह पहली दिवाली होगी। इस दौरान सरकार पर लक्ष्मीजी की कृपा हो सकती है।

देश भर में पटाखों की बिक्री में तमिलनाडु के शिवकाशी की हिस्सेदारी करीब 90 फीसदी है। इस इंडस्ट्री में यहां करीब 8 लाख लोग काम करते हैं।

क्या कहता है डेटा?

2025 में तमिलनाडु में पटाखों की बिक्री से टर्नओवर करीब 7000 करोड़ रुपये था।

फायरवर्क्स ट्रेडर्स फेडरेशन के मुताबिक, साल 2024 में 6000 करोड़ रुपये का टर्नओवर था।

इस बार 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री हो सकती है, जिससे तमिलनाडु सरकार का खजाना भर जाएगा।

कोर्ट के आदेश का भी असर

पिछले साल पटाखों की ज्यादा बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर दिखाई दिया था। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने पर बैन है, सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही अनुमति है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। जिस कारण शिवकाशी से पटाखों की बिक्री काफी हुई और टर्नओवर बढ़ा। इस साल अभी तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों को लेकर कोई आदेश नहीं आया है।