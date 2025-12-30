मेरी खबरें
    8th Pay Commission का काउंटडाउन शुरू! सैलरी में बंपर उछाल संभव, जानें कितनी बढ़ेगी लेवल-3 के कर्मचारियों की वेतन

    8th Pay Commission: 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 03:41:17 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 03:41:17 PM (IST)
    8th Pay Commission का काउंटडाउन शुरू!

    HighLights

    1. नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा
    2. 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
    3. ₹21,700 की बेसिक सैलरी होगी ₹57,000 के पार

    बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है। इससे BSF, CRPF, CISF और स्किल्ड ट्रेड स्टाफ सहित लाखों कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है।

    2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग और उसका असर

    ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत पटेल ने सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। पटेल का तर्क है कि यदि सरकार कर्मचारियों का वास्तविक कल्याण चाहती है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से अधिक होना चाहिए ताकि इसे न्यायोचित माना जा सके।


    फिटमेंट फैक्टर क्या है?

    यह एक मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। इसका मूल्य जितना अधिक होगा, वेतन और पेंशन में उतनी ही बड़ी वृद्धि होगी।

    लेवल-3 के कर्मचारियों की सैलरी में उछाल

    पे-मैट्रिक्स के लेवल-3 में मुख्य रूप से पोस्टमैन, जूनियर क्लर्क (LDC), टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल (CAPF, BSF, CRPF) और जूनियर असिस्टेंट जैसे पद शामिल होते हैं।

    यदि सरकार 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान लेती है, तो विभिन्न स्तरों पर वेतन इस प्रकार बढ़ सकता है:

    • लेवल 1 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹47,520 होने का अनुमान है।

    • लेवल 2 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹19,900 है, जो बढ़कर ₹52,536 होने का अनुमान है।

    • लेवल 3 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹21,700 है, जो बढ़कर ₹57,288 होने का अनुमान है।

    • लेवल 4 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹25,500 है, जो बढ़कर ₹67,320 होने का अनुमान है।

    • लेवल 5 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹29,200 है, जो बढ़कर ₹77,088 होने का अनुमान है।

    • लेवल 6 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹35,400 है, जो बढ़कर ₹93,456 होने का अनुमान है।

    • लेवल 7 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹44,900 है, जो बढ़कर ₹118,536 होने का अनुमान है।

    • लेवल 8 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹47,600 है, जो बढ़कर ₹125,664 होने का अनुमान है।

    • लेवल 9 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹53,100 है, जो बढ़कर ₹140,184 होने का अनुमान है।

    • लेवल 10 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹56,100 है, जो बढ़कर ₹148,104 होने का अनुमान है।

    • लेवल 11 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹67,700 है, जो बढ़कर ₹178,728 होने का अनुमान है।

    • लेवल 12 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹78,800 है, जो बढ़कर ₹208,032 होने का अनुमान है।

    • लेवल 13 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹118,500 और ₹131,100 है, जो बढ़कर क्रमशः ₹312,840 और ₹346,104 होने का अनुमान है।

    • लेवल 14 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹144,200 है, जो बढ़कर ₹380,688 होने का अनुमान है।

    • लेवल 15 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹182,200 है, जो बढ़कर ₹481,008 होने का अनुमान है।

    • लेवल 16 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹205,400 है, जो बढ़कर ₹542,256 होने का अनुमान है।

    • लेवल 17 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹225,000 है, जो बढ़कर ₹594,000 होने का अनुमान है।

    • लेवल 18 के लिए वर्तमान बेसिक पे ₹250,000 है, जो बढ़कर ₹660,000 होने का अनुमान है।

    कैसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर?

    विशेषज्ञों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कई आर्थिक और संस्थागत कारकों पर निर्भर करता है:

    • महंगाई और जीवन-यापन की लागत: CPI और CPI-IW के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।

    • सरकारी खजाना: सरकार की वित्तीय स्थिति और बजट की सीमाएं।

    • बाजार बेंचमार्क: प्राइवेट सेक्टर की सैलरी और इंडस्ट्री सर्वे से तुलना।

    • वेतन खर्च की सीमा: कुल राजस्व में से वेतन पर खर्च होने वाले हिस्से का आकलन।

    एरियर की उम्मीद

    हालांकि नई सैलरी व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार को 8वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को पूरी तरह मंजूर करने और लागू करने में लगभग दो साल का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में, देरी होने पर कर्मचारियों को पिछले समय का एरियर (Arrear) मिलने की भी पूरी उम्मीद है।

