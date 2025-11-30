भारत का वो राज्य जिसे कहा जाता है 'अंडे की टोकरी', नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

बिजनेस डेस्क। सर्दियों के आते ही अंडों की मांग तेज हो जाती है और इसके साथ ही कीमतों में उछाल भी देखने को मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ही क्षेत्र निभा रहा है दक्षिण भारत। खासतौर पर आंध्र प्रदेश, जो पूरे देश को सबसे ज्यादा अंडे उपलब्ध कराता है।

नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में भारत में 149.11 अरब अंडों के उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.44% अधिक है। पिछले दस वर्षों में भी देश का अंडा उत्पादन लगातार बढ़ा है और इसमें औसतन 3.18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।