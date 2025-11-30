मेरी खबरें
    Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक युवक की प्रेम संबंधों के चलते हुई निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। 20 वर्षीय सक्षम टेटे और आंचल, दो अलग जाति से आने वाले युवा, पिछले तीन वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन परिवार और समाज के विरोध ने इस कहानी को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया।

    पिता-भाई ने की प्रेमी की हत्या, फिर भी नहीं मानी प्रेमिका, शव से शादी कर बोली- ये रिश्ता अमर है
    प्रेम संबंधों के चलते हुई निर्मम हत्या। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक युवक की प्रेम संबंधों के चलते हुई निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। 20 वर्षीय सक्षम टेटे और आंचल, दो अलग जाति से आने वाले युवा, पिछले तीन वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन परिवार और समाज के विरोध ने इस कहानी को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया।

    परिवार का बढ़ता विरोध और रिश्ते पर दबाव

    आंचल और सक्षम की पहली मुलाकात उसके भाइयों के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे आना-जाना बढ़ा, और रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन जब परिवार को इस रिश्ते की गंभीरता का एहसास हुआ, तो जाति भेद का हवाला देकर उन्होंने इसे खत्म करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।


    धमकियों के बावजूद आंचल अपने निर्णय पर अडिग रही और सक्षम के साथ विवाह का मन बना चुकी थी।

    रिश्ता स्वीकार न कर पाने की कीमत, निर्मम हत्या

    गुरुवार को स्थिति भयावह मोड़ ले गई। आंचल के पिता और भाइयों ने सक्षम पर हमला कर दिया। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की, फिर गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी पहचान मिटाने के लिए सिर को पत्थर से कुचल दिया गया। यह वारदात न सिर्फ क्रूरता की हद बताती है, बल्कि समाज में आज भी कायम जातिगत सोच पर बड़े सवाल खड़े करती है।

    मृत शरीर से रचाई शादी

    जब सक्षम का अंतिम संस्कार हो रहा था, आंचल वहां पहुंची। उसने उसके शरीर पर हल्दी लगाई, अपने माथे पर सिंदूर भरा और सबके सामने खुद को सक्षम की पत्नी घोषित कर दिया। उसने परिवार के विरोध को चुनौती देते हुए सक्षम के घर में बहू बनकर रहने की कसम खाई।

    हमारा प्यार उसकी मौत में भी जीत गया- आंचल

    भावुक आंचल ने कहा,

    मेरे पिता और भाई सक्षम को मारकर सोचते हैं कि उन्होंने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन सक्षम की मौत में भी हमारा प्यार जीत गया। वह भले ही नहीं है, लेकिन हमारा प्यार जिंदा है।

    आंचल ने सभी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। पुलिस ने छह लोगों पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

