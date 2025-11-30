पिता-भाई ने की प्रेमी की हत्या, फिर भी नहीं मानी प्रेमिका, शव से शादी कर बोली- ये रिश्ता अमर है

डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक युवक की प्रेम संबंधों के चलते हुई निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। 20 वर्षीय सक्षम टेटे और आंचल, दो अलग जाति से आने वाले युवा, पिछले तीन वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन परिवार और समाज के विरोध ने इस कहानी को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया।

परिवार का बढ़ता विरोध और रिश्ते पर दबाव आंचल और सक्षम की पहली मुलाकात उसके भाइयों के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे आना-जाना बढ़ा, और रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन जब परिवार को इस रिश्ते की गंभीरता का एहसास हुआ, तो जाति भेद का हवाला देकर उन्होंने इसे खत्म करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।