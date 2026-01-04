Uttar Pradesh के 75 शहरों में 5 सबसे अमीर जिले कौन? यहां देखें प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन आगे

बिजनेस डेस्क। "उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो क्या देखा"। दरअसल यह सिर्फ एक स्लोगन ही नहीं है, बल्कि कुंभ से लेकर अयोध्या राम मंदिर, आगरा का ताजमहल, बनारस के घाट समेत तमाम ऐसी तमाम जगहें हैं यहां , जिनको देखने दुनियाभर से लोग यूपी आते हैं। यह भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल आबादी कई देशों से भी ज्यादा है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े प्रदेश में सबसे अमीर जिला कौन सा है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश का 5 सबसे अमीर जिला कौन सा है।

प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यूपी के टॉप 5 अमीर जिले

1. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)

प्रति व्यक्ति आय के मामले में गौतम बुद्ध नगर राज्य में पहले स्थान पर है। नोएडा के नाम से पहचाना जाने वाला यह जिला यूपी का सबसे समृद्ध जिला है। यहां प्रति व्यक्ति आय ₹10,17,758 दर्ज की गई है।

2. लखनऊ

दूसरे स्थान पर राज्य की राजधानी लखनऊ है। नवाबों के शहर के रूप में मशहूर लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय ₹2,16,734 है।

3. गाजियाबाद

औद्योगिक और रिहायशी विकास के लिए पहचाने जाने वाले गाजियाबाद की प्रति व्यक्ति आय ₹2,11,505 है, जिससे यह तीसरे स्थान पर आता है।

4. हमीरपुर

इस सूची में हमीरपुर का नाम कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह जिला चौथे स्थान पर है, जहां औसत आय ₹1,46,794 दर्ज की गई है।

5. सोनभद्र

पांचवें स्थान पर सोनभद्र है। खनिज संसाधनों के लिए पहचाने जाने वाले इस जिले की प्रति व्यक्ति आय ₹1,44,578 है।

महत्वपूर्ण नोट- यह पूरी रैंकिंग वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है।

