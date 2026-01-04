मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Uttar Pradesh के 75 शहरों में 5 सबसे अमीर जिले कौन? यहां देखें प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन आगे

    उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल आबादी कई देशों से भी ज्यादा है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े प्रदेश ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 11:58:38 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 11:58:38 AM (IST)
    Uttar Pradesh के 75 शहरों में 5 सबसे अमीर जिले कौन? यहां देखें प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन आगे
    उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अमीर जिले कौन( फोटो- PEXELS)

    बिजनेस डेस्क। "उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो क्या देखा"। दरअसल यह सिर्फ एक स्लोगन ही नहीं है, बल्कि कुंभ से लेकर अयोध्या राम मंदिर, आगरा का ताजमहल, बनारस के घाट समेत तमाम ऐसी तमाम जगहें हैं यहां , जिनको देखने दुनियाभर से लोग यूपी आते हैं। यह भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल आबादी कई देशों से भी ज्यादा है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इतने बड़े प्रदेश में सबसे अमीर जिला कौन सा है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश का 5 सबसे अमीर जिला कौन सा है।

    प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यूपी के टॉप 5 अमीर जिले

    1. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)

    प्रति व्यक्ति आय के मामले में गौतम बुद्ध नगर राज्य में पहले स्थान पर है। नोएडा के नाम से पहचाना जाने वाला यह जिला यूपी का सबसे समृद्ध जिला है। यहां प्रति व्यक्ति आय ₹10,17,758 दर्ज की गई है।

    2. लखनऊ

    दूसरे स्थान पर राज्य की राजधानी लखनऊ है। नवाबों के शहर के रूप में मशहूर लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय ₹2,16,734 है।

    3. गाजियाबाद

    औद्योगिक और रिहायशी विकास के लिए पहचाने जाने वाले गाजियाबाद की प्रति व्यक्ति आय ₹2,11,505 है, जिससे यह तीसरे स्थान पर आता है।

    4. हमीरपुर

    इस सूची में हमीरपुर का नाम कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह जिला चौथे स्थान पर है, जहां औसत आय ₹1,46,794 दर्ज की गई है।

    5. सोनभद्र

    पांचवें स्थान पर सोनभद्र है। खनिज संसाधनों के लिए पहचाने जाने वाले इस जिले की प्रति व्यक्ति आय ₹1,44,578 है।

    महत्वपूर्ण नोट- यह पूरी रैंकिंग वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है।

    इसे भी पढ़ें- पोस्ट ऑफिस की कमाल की स्कीम, निवेश करें और पाएं हर महीने ₹9,250 की गारंटीड इनकम, जानें पूरा कैलकुलेशन


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.