दीपावली पर बिजली बिल में भारी राहत! सरकार दे रही है 9 प्रतिशत तक की छूट

बिजनेस डेस्क। दीपावली के मौके पर करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली बिल पर करीब 9 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (UPPCL) के उपभोक्ताओं को नवंबर महीने में बिजली बिल पर करीब 9 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। यह छूट फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के तहत मिलने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई थी।