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दीपावली पर बिजली बिल में भारी राहत! सरकार दे रही है 9 प्रतिशत तक की छूट

दीपावली के मौके पर बिजली विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई है।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 01:21:51 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 01:42:16 PM (IST)
दीपावली पर बिजली बिल में भारी राहत! सरकार दे रही है 9 प्रतिशत तक की छूट
दिवाली पर बिजली बिल में भारी राहत! सरकार दे रही है 9 प्रतिशत तक की छूट

HighLights

  1. दिवाली पर बिजली बिल में भारी राहत
  2. बिजली बिल पर करीब 9% तक छूट
  3. पिछले 4 महीनों में मिली राहत

बिजनेस डेस्क। दीपावली के मौके पर करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली बिल पर करीब 9 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (UPPCL) के उपभोक्ताओं को नवंबर महीने में बिजली बिल पर करीब 9 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है। यह छूट फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के तहत मिलने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी गई थी।

पिछले 4 महीनों में मिली राहत

पिछले 4 महीनों से उपभोक्ताओं को लगातार राहत दी गई है।

  • जुलाई में 4.43% की राहत मिली थी।

  • अगस्त में 2.92% की राहत मिली थी।

  • सितंबर में 7.93% की राहत मिली थी।

  • अक्टूबर में 5.24% की राहत मिली थी।

  • नवंबर में लगभग 9.17% तक की छूट की उम्मीद की जा रही है।

त्योहारों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति

त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली आपूर्ति के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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फिलहाल, उपभोक्ताओं की निगाहें पावर कॉर्पोरेशन की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।


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