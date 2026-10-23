कर्ज में डूबा अमेरिका! फिर भी दुनिया जता रही भरोसा, कनाडा ने लगाया सबसे ज्यादा पैसा और चीन-जापान ने खींचे पीछे हाथ

बिजनेस डेस्क। अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, इसके बावजूद US ट्रेजरीज में विदेशी होल्डिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। अगस्त में इसमें 83 अरब डॉलर की उछाल आई, जिसमें कनाडा ने सबसे ज्यादा निवेश किया जबकि चीन और जापान ने अपनी हिस्सेदारी कम की है।

भारी कर्ज के बावजूद अगस्त में US ट्रेजरीज में विदेशी होल्डिंग्स 83 अरब डॉलर बढ़कर 9.33 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गईं, ये अब तक का छठा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान कनाडा, बेल्जियम और यूके ने अमेरिकी ट्रेजरीज में अपनी हिस्सेदारी में काफी इजाफा किया और जापान, चीन ने अपना स्टेक कम किया है।