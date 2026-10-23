कर्ज में डूबा अमेरिका! फिर भी दुनिया जता रही भरोसा, कनाडा ने लगाया सबसे ज्यादा पैसा और चीन-जापान ने खींचे पीछे हाथ

बिजनेस डेस्क। अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, इसके बावजूद US ट्रेजरीज में विदेशी होल्डिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। अगस्त में इसमें 83 अरब डॉलर की उछाल आई, जिसमें कनाडा ने सबसे ज्यादा निवेश किया जबकि चीन और जापान ने अपनी हिस्सेदारी कम की है।
भारी कर्ज के बावजूद अगस्त में US ट्रेजरीज में विदेशी होल्डिंग्स 83 अरब डॉलर बढ़कर 9.33 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गईं, ये अब तक का छठा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान कनाडा, बेल्जियम और यूके ने अमेरिकी ट्रेजरीज में अपनी हिस्सेदारी में काफी इजाफा किया और जापान, चीन ने अपना स्टेक कम किया है।
सबसे बड़े विदेशी होल्डर जापान ने US ट्रेजरीज में अपनी होल्डिंग 36 अरब डॉलर घटाकर 1.07 ट्रिलियन डॉलर कर दी है, ये नवंबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
तीसरा सबसे बड़ा होल्डर चीन है, जिसने अगस्त में अपनी होल्डिंग 27 अरब डॉलर घटाकर 591 अरब डॉलर कर दी, ये अगस्त 2008 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
जापान और चीन द्वारा लगातार बिकवाली किए जाने के बाद भी अमेरिकी ट्रेजरी में विदेशी होल्डिंग बढ़ रही है।
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