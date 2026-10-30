कभी था अरबपतियों की महफिल का राजा, आज छुपता फिर रहा है भारत का यह भगौड़ा, एक गलती ने कर दिया सब खाक!

बिजनेस डेस्क। आज हम आपको कुछ ऐसे अरबपतियों से मिलवाने वाले हैं, जो कल तक तो प्राइवेट जेट में घूमते थे, आज पुलिस से जान बचाकर भाग रहे हैं, इनकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भारतीय बिजनेसमैन विजय माल्या सबसे पहले बात करते हैं 'द किंग ऑफ गुड टाइम्स' यानी अच्छे समय के बादशाह नाम से मशहूर विजय माल्या के बारे में। भारतीय बिजनेसमैन विजय माल्या पहले राज्यसभा सांसद और IPL फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक थे, लेकिन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय माल्या से भारत के 17 बैंक करीब 9,000 करोड़ रुपये का लोन वसूलने की कोशिश में हैं। माल्या को 13 जून 2016 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) कोर्ट ने ED के अनुरोध पर वांटेड घोषित किया था।