भारत के इस महल के सामने बकिंघम पैलेस भी फेल! जानें कहां है दुनिया का सबसे बड़ा घर

बिजनेस डेस्क। भारत की महारानी के घर के सामने ब्रिटेन की महारानी का घर कुछ भी नहीं है। आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा घर दिखाने वाले हैं, जो भारत में है और इसके सामने बकिंघम पैलेस भी फेल है, चलिए बताते हैं ये घर किसका है।

दुनिया का सबसे बड़ा घर जिसमें 4 बकिंघम पैलेस समा सकते हैं, ये भारत में है। वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास का खिताब वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम है. ये महल 3,04,92,000 वर्ग फुट में फैला है और इसे बनाने में 12 साल लग गए थे. इस महल में 170 कमरे हैं, इसके अलावा विशाल गार्डन, हॉर्स राइडिंग पैलेस , स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स से लेकर हर सुविधाएं हैं.

देश के सबसे महंगा महल इस घर को दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी महलों में गिना जाता है. ये महल गायकवाड़ राजघराने का है, जिसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने साल 1880 में बनवाया था. इस महल की अनुमानित कीमत 2,43,93,60,00,000 रुपये के करीब है. बता दें कि ये आलीशन महल ब्रिटिश राजपरिवार का ठिकाना भी रह चुका है. कौन रहता है यहां? रॉयल फैमिली के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ अपनी पत्नी राधिकाराजे गायकवाड़ और परिवार के साथ साल 2013 से यहां रहते हैं. साल 1875 में बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा में लक्ष्मी विलास पैलेस बनवाया था. रिपोर्टस के मुताबिक, 700 एकड़ में फैला यह घर इतना बड़ा है कि इसमें 4 बकिंघम पैलेस समा सकते हैं.