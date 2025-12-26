गांव का कारीगर भी बनेगा अब उद्योगपति, SFURTI योजना के तहत मिलेगा ₹8 करोड़ तक का फंड, ऐसे उठाएं लाभ

बिजनेस डेस्क। भारत की असली पहचान उसके पारंपरिक हुनर, जैसे हथकरघा, कुम्हार की कला, कोयर के उत्पाद और खादी के कपड़ों में बसी है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ये उद्योग पीछे न छूट जाएं, इसके लिए भारत सरकार की SFURTI (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) एक गेम-चेंजर साबित हो रही है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित यह योजना न केवल विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 'लोकल से ग्लोबल' बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।
साल 2005 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन और मजबूत मार्केट लिंकेज से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि हमारे कारीगर सिर्फ मजदूर बनकर न रहें, बल्कि वे ग्रामीण उद्यमी के रूप में उभरें और उन्हें स्थायी रोजगार के साथ बेहतर आमदनी मिले।
SFURTI योजना के तहत क्लस्टर आधारित विकास पर जोर दिया जाता है। एक प्रोजेक्ट के लिए सरकार अधिकतम 8 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी फंडिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है:
इस योजना के तहत सीधे किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि समूहों को लाभ दिया जाता है। आवेदन के लिए निम्नलिखित संस्थाएं पात्र हैं:
यह भी पढ़ें- सर्दियों में मालामाल कर देंगे ये 4 'स्मार्ट' बिजनेस आइडिया, बिना दुकान खरीदे गली-नुक्कड़ या घर से करें शुरुआत
SFURTI योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक एजेंसियां या क्लस्टर SFURTI के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। वहां जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना विस्तृत प्रोजेक्ट प्रस्ताव (DPR) जमा करना होता है।
SFURTI योजना 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को सच करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह हमारे पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार ढालकर कारीगरों को सम्मानजनक जीवन देने का वादा करती है।