गांव का कारीगर भी बनेगा अब उद्योगपति, SFURTI योजना के तहत मिलेगा ₹8 करोड़ तक का फंड, ऐसे उठाएं लाभ

बिजनेस डेस्क। भारत की असली पहचान उसके पारंपरिक हुनर, जैसे हथकरघा, कुम्हार की कला, कोयर के उत्पाद और खादी के कपड़ों में बसी है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ये उद्योग पीछे न छूट जाएं, इसके लिए भारत सरकार की SFURTI (स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) एक गेम-चेंजर साबित हो रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित यह योजना न केवल विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित कर रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 'लोकल से ग्लोबल' बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है। क्या है SFURTI और इसका लक्ष्य? साल 2005 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन और मजबूत मार्केट लिंकेज से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि हमारे कारीगर सिर्फ मजदूर बनकर न रहें, बल्कि वे ग्रामीण उद्यमी के रूप में उभरें और उन्हें स्थायी रोजगार के साथ बेहतर आमदनी मिले।