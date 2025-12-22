मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 07:53:28 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:53:28 AM (IST)
    ये है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, अमेरिकी डॉलर भी इसके सामने कमजोर, जानें वहां ₹30,000 की कितनी है कीमत
    दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी

    डिजिटल डेस्क। दुनिया में करीब 180 से ज्यादा मान्यता प्राप्त करेंसियां चलन में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर देश की अपनी अलग मुद्रा हो। कई देश यूरो जैसी साझा करेंसी अपनाते हैं या किसी दूसरी करेंसी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कौन-सी है और भारतीय रुपये के मुकाबले उसकी ताकत कितनी है?

    दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन-सी है?

    दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दीनार (KWD) है। यह मुद्रा पश्चिम एशिया के देश Kuwait में इस्तेमाल होती है। कुवैत की आर्थिक मजबूती के पीछे उसके विशाल तेल भंडार और मजबूत वित्तीय नीतियां अहम भूमिका निभाती हैं।


    भारतीय रुपये के मुकाबले कुवैती दीनार कितना मजबूत?

    फिलहाल 1 कुवैती दीनार की कीमत लगभग 290.69 रुपये है। इस हिसाब से भारत के 30,000 रुपये करीब 103.20 कुवैती दीनार के बराबर होते हैं।

    डॉलर के मुकाबले स्थिति क्या है?

    अमेरिकी डॉलर की तुलना में भी कुवैती दीनार काफी मजबूत है। 1 कुवैती दीनार लगभग 3.27 अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

    क्यों इतनी मजबूत है कुवैती करेंसी?

    कुवैती दीनार की मजबूती के पीछे कई कारण हैं-

    • कुवैत दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों में शामिल है, जिससे देश की आमदनी मजबूत रहती है।

    • दीनार को पूरी तरह फ्री-फ्लोट न छोड़कर, इसे कई अंतरराष्ट्रीय करेंसियों की वेटेड बास्केट से जोड़ा गया है, जिससे अचानक उतार-चढ़ाव कम होता है।

    • कम महंगाई, स्थिर अर्थव्यवस्था और कम सार्वजनिक कर्ज निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं।

    • कम आबादी के मुकाबले ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भी मुद्रा को मजबूती देती है।

