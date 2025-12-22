ये है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी, अमेरिकी डॉलर भी इसके सामने कमजोर, जानें वहां ₹30,000 की कितनी है कीमत

डिजिटल डेस्क। दुनिया में करीब 180 से ज्यादा मान्यता प्राप्त करेंसियां चलन में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर देश की अपनी अलग मुद्रा हो। कई देश यूरो जैसी साझा करेंसी अपनाते हैं या किसी दूसरी करेंसी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कौन-सी है और भारतीय रुपये के मुकाबले उसकी ताकत कितनी है?

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन-सी है? दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दीनार (KWD) है। यह मुद्रा पश्चिम एशिया के देश Kuwait में इस्तेमाल होती है। कुवैत की आर्थिक मजबूती के पीछे उसके विशाल तेल भंडार और मजबूत वित्तीय नीतियां अहम भूमिका निभाती हैं।