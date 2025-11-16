मेरी खबरें
    Yamaha XSR155 बनाम Royal Enfield Hunter 350: कौन-सी रेट्रो रोडस्टर है आपके लिए बेहतर?

    Yamaha Motor India ने अपनी पहली रेट्रो रोडस्टर बाइक Yamaha XSR155 पेश कर दी है। भले ही यह 155cc इंजन के साथ आती है, लेकिन बाजार में इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield Hunter 350 से देखा जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 06:31:22 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 06:31:22 AM (IST)
    Yamaha XSR155 बनाम Royal Enfield Hunter 350

    HighLights

    1. Yamaha ने अपनी पहली रेट्रो रोडस्टर बाइक Yamaha XSR155 पेश कर दी है
    2. बाजार में इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield Hunter 350 से देखा जा रहा
    3. Yamaha XSR155 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है

    आटो डेस्क। Yamaha Motor India ने अपनी पहली रेट्रो रोडस्टर बाइक Yamaha XSR155 पेश कर दी है। भले ही यह 155cc इंजन के साथ आती है, लेकिन बाजार में इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield Hunter 350 से देखा जा रहा है। ऐसे में यहां दोनों बाइक्स की तुलना करके बता रहे हैं कि कौन-सी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है।

    इंजन और परफॉर्मेंस

    Yamaha XSR155 में 155cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 19.3 PS की पावर और 14.2 Nm टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-स्लिपर क्लच मिलता है। वहीं Royal Enfield Hunter 350 में 349cc एयर-कूल्ड इंजन है, जो 20.2 PS की पावर और 27 Nm टॉर्क देता है। इसका 5-स्पीड गियरबॉक्स कम RPM पर ही ज्यादा टॉर्क दे देता है, जिससे शहर में राइडिंग अधिक आरामदायक महसूस होती है।


    सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

    XSR155 में मॉडर्न सस्पेंशन सेटअप मिलता है—फ्रंट में इनवर्टेड फोर्क और रियर में मोनोशॉक। Hunter 350 भी पीछे नहीं है। इसमें 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैं, जिससे आप अपनी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से सस्पेंशन सेट कर सकते हैं। ब्रेकिंग में दोनों बाइकों में डुअल चैनल ABS दिया गया है। Hunter के डिस्क ब्रेक XSR155 की तुलना में बड़े हैं।

    डाइमेंशन और राइडिंग कम्फर्ट

    दोनों बाइकों के वजन में लगभग 44 किलो का अंतर है। XSR155 का 137 किलो का कर्ब वेट इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए काफी हल्का और आसान बनाता है।

    Hunter 350 का व्हीलबेस ज्यादा और फ्यूल टैंक बड़ा (13 लीटर) है, जो हाईवे राइडिंग और लंबी दूरी के लिए बेहतर स्थिरता देता है। XSR155 में 10 लीटर का टैंक है और इसकी सीट ऊंचाई Hunter से थोड़ी ज्यादा है।

    फीचर और टेक्नोलॉजी

    Yamaha XSR155 में फुली डिजिटल LCD कंसोल मिलता है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कॉल और SMS अलर्ट मिलते हैं। Hunter 350 में रेट्रो स्टाइल का सेमी-डिजिटल क्लस्टर है और ट्रिपर नेविगेशन मॉड्यूल के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का विकल्प उपलब्ध है।

    कीमत और वेरिएंट्स

    दिल्ली में Yamaha XSR155 की एक्स-शोरूम कीमत 1.50 लाख रुपये है और यह एक ही वेरिएंट में आती है। Hunter 350 तीन वेरिएंट Retro, Dapper और Rebel में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 1.38 लाख से 1.67 लाख रुपये के बीच है। Hunter का बेस मॉडल XSR155 से सस्ता है, जबकि XSR155 की कीमत Hunter के टॉप मॉडल से कम है।

    कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर है?

    Yamaha XSR155 एक हल्की, आधुनिक और स्पोर्टी रेट्रो बाइक है, जो रोजमर्रा की छोटी राइड्स और शहर में कम्यूटिंग के लिए परफेक्ट विकल्प है। दूसरी ओर Royal Enfield Hunter 350 लंबी दूरी, टूरिंग और हाईवे स्टेबलिटी के लिए बेहतर मानी जा सकती है। इसका बड़ा इंजन और आरामदायक राइडिंग स्टांस इसे बहुतों के लिए आकर्षक विकल्प बनाता है।

