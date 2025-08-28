मेरी खबरें
    बेकार पड़े बैलेंस पर भी की जा सकती है कमाई, जानिये कैसे मिलेगा ब्‍याज

    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 06:35:21 PM (IST)
    बेकार पड़े बैलेंस पर भी की जा सकती है कमाई, जानिये कैसे मिलेगा ब्‍याज
    मैक्सिमा करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए 'उज्जीवन स्वीप स्मार्ट' लॉन्च।

    अब आपके अकाउंट में पड़े अतिरिक्त पैसे भी आराम से बढ़ सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (उज्जीवन एसएफबी) ने अपने मैक्सिमा करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए 'उज्जीवन स्वीप स्मार्ट' लॉन्च किया है। यह सुविधा खासतौर पर कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है, ताकि वे अपने सरप्लस बैलेंस पर ब्याज कमा सकें और रोज़ाना लेन-देन में भी पूरी लिक्विडिटी बनाए रख सकें।

    उज्जीवन एसएफबी के टीएएससी, टीपीपी और रिटेल लाइबिलिटीज़ हेड, हितेंद्र झा ने कहा, "उज्जीवन स्वीप स्मार्ट के जरिए हम अपने कस्टमर्स को उनके बेकार पड़े बैलेंस पर अधिक कमाई करने का मौका दे रहे हैं, साथ ही उनकी रकम पूरी तरह से उनकी पहुँच में भी रहती है।

    यह लिक्विडिटी और रिटर्न का एक मज़बूत कॉम्बिनेशन है। यह सुविधा हमारे कस्टमर-सेंट्रिक इनोवेशन और स्मार्ट फंड मैनेजमेंट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसे खासतौर पर आज के तेज़ी से बदलते और डिजिटल रूप से संचालित कारोबारों के लिए तैयार किया गया है।"

    इस सुविधा के जरिए यदि आपके खाते में 4 लाख रुपए से अधिक बचत हो जाती है, तो अतिरिक्त बैलेंस अपने आप 180 दिनों की फिक्स्ड डिपॉज़िट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिमिट तय कर सकते हैं और एफडी पर सालाना 6% ब्याज पा सकते हैं।

    सबसे खास है इसका इंटेलिजेंट स्वीप-इन मैकेनिज़्म। यदि अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं, तो एफडी अपने आप आंशिक रूप से टूट जाती हैं, जिससे आपकी जरूरत का पैसा तुरंत उपलब्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह आसान और पेनल्टी फ्री है।

    अब मैक्सिमा करंट अकाउंट होल्डर्स इस सुविधा को अपने रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करके या नज़दीकी ब्रांच में जाकर सक्रिय कर सकते हैं।

