एसईसीएल की खदानों में चोरी रोकने के लिए बिश्रामपुर और बैकुंठपुर में तैनात होंगे 120 सशस्त्र जवान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर : एसईसीएल के कोयला खदान क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और कीमती मशीनरी के कलपुर्जों की हो रही चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अब सुरक्षा का नया मोर्चा खोलने की तैयारी है। कोयला संपदा और खदानों में स्थापित करोड़ों रुपये के उपकरणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुई एसईसीएल ने बिश्रामपुर और बैकुंठपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (सीएसआईएसएफ) के 120 सशस्त्र जवानों की तैनाती का निर्णय लिया है। इसके लिए कंपनी मुख्यालय बिलासपुर ने सुरक्षा बल के साथ अनुबंध किया है।

जवानों की पहली टुकड़ी 15 नवंबर को बिश्रामपुर पहुंचेगी। यहां से आवश्यकता के अनुसार कुछ जवानों को बैकुंठपुर क्षेत्र में भी तैनात किया जाएगा। दरअसल, बिश्रामपुर कोयलांचल में लंबे समय से कोयला चोरी के साथ खदानों में उपयोग होने वाली कीमती मशीनरी, विद्युत उपकरणों, केबल और अन्य कलपुर्जों की चोरी की घटनाएं सामने आती रही हैं।

खदानों और उपक्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही त्रिपुरा स्टेट राइफल्स बटालियन के जवान तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है। खदान परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय चोरों के कारण कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 120 जवानों की तैनाती बिश्रामपुर और बैकुंठपुर दोनों क्षेत्रों में की जाएगी। जवानों के ठहरने और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए बिश्रामपुर क्षेत्र की कुमदा कालोनी में कैंप तैयार किया गया है। 15 नवंबर को जवानों के पहुंचने के बाद यहीं से दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा बल की तैनाती और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक जवानों को संवेदनशील खदानों, कोयला भंडारण स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में लगाया जा सकता है।