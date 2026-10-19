रामानुजगंज के छठ घाट में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत, डाल्टनगंज से गुब्बारे बेचने आया था परिवार, मातम पसरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रामानुजगंज: नगर के मां महामाया मंदिर के सामने स्थित छठ घाट में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बालक अपने स्वजन के साथ झारखंड राज्य के डाल्टनगंज के ग्राम बंदूवा से गुब्बारे बेचने रामानुजगंज आया था। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के अनुसार बंदूवा से कुछ लोग अपने बच्चों के साथ रामानुजगंज में गुब्बारे बेचने आए थे। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे तक बच्चे गुब्बारे बेच रहे थे। इसके बाद तीन बच्चे नहाने के लिए मां महामाया मंदिर के सामने स्थित छठ घाट पहुंच गए। इसी दौरान दोपहर करीब एक बजे इरशाद आलम (14 वर्ष), पिता इस्ताक अंसारी, नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया। उसके साथ मौजूद दो अन्य बच्चों ने घटना की जानकारी स्वजन को दी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद बालक की तलाश शुरू की गई। दोपहर करीब तीन बजे स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय युवक बालक की तलाश में जुट गए थे। काफी प्रयास के बाद दोपहर तीन बजे बालक का शव पानी से बरामद कर बाहर निकाला गया।

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खुशियां मातम में बदली

नवरात्र के अंतिम दिनों में मां महामाया मंदिर और छठ घाट पर श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच हुई इस हृदयविदारक घटना से माहौल गमगीन हो गया। जिस परिवार के सदस्य रोजी-रोटी के लिए गुब्बारे बेचने रामानुजगंज आए थे, उस परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 14 वर्षीय इरशाद की मौत से स्वजन सदमे में है।