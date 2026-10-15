अंबिकापुर में टला बड़ा हादसा, उर्सुलाइन स्कूल की छत पर कूदने की धमकी देती रही 12वीं की छात्रा, युवक ने बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : शहर के उर्सुलाइन स्कूल के छात्रावास में रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा गुरुवार रात छात्रावास की दो मंजिला छत पर चढ़ गई और मुंडेर पर टहलते हुए कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगी। काफी देर तक वह छत के एकदम किनारे पर चलती रही। थोड़ा भी संतुलन बिगड़ता तो वह सीधे नीचे गिर सकती थी। इस दृश्य को देख नीचे खड़े लोगों की सांसें अटकी रहीं। एक राह चलते युवक ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए छात्रा को किसी तरह पकड़ा। अब छात्रा की काउंसलिंग कराई जा रही है।

अंबिकापुर के नावापारा आकाशवाणी रोड स्थित उर्सुलाइन स्कूल के छात्रावास की छत पर चढ़कर आत्महत्या की बात करने वाली छात्रा जशपुर जिले के कांसाबेल की रहने वाली है। वह छात्रावास में ही रहती है।रात लगभग आठ बजे वह अचानक छत पर पहुंच गई। शिक्षिकाओं ने उसे नीचे उतरने के लिए काफी समझाया, लेकिन वह मुंडेर पर ही टहलती रही और कई बार नीचे कूदने की धमकी दी।

छात्रावास मुख्य सड़क से लगा होने के कारण यह नजारा देखते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। नीचे भारी भीड़ लग गई। हर कोई उसे नीचे उतरने की गुहार लगाता रहा, लेकिन छात्रा किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। लोग भयभीत थे कि कहीं वह सच में छलांग न लगा दे।सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन छात्रा को समझाइश के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिला शिक्षा अधिकारी डा दिनेश कुमार झा भी पहुंचे। साहस हो तो ऐसा बाल-बाल बची छात्रा की जान स्वजन से संपर्क कर छात्रा से बात कराने का प्रयास किया गया लेकिन फोन नहीं लगा। इससे प्रबंधन से जुड़े लोगों की बेचैनी और बढ़ने लगी। इसी बीच एक युवक ने सूझबूझ और साहस दिखाया। वह पाइप के सहारे चुपके से छत पर चढ़ा और मौका देखकर छात्रा को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया और छात्रावास प्रबंधन को सौंपा गया।