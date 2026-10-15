बलरामपुर में शिक्षक से 10 हजार वसूली के लिए स्कूल में बनाया वीडियो, यूट्यूबर समेत 3 आरोपित भेजे गए जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बलरामपुर : रुपये वसूली के लिए प्रभारी प्रधान पाठक को धमकाने वाले बलरामपुर जिले के यूट्यूबर की चाल उल्टी पड़ गई। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत निरस्त कर दी तो यूट्यूबर दीपक यादव को दो साथियों के साथ न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।

प्रकरण बलरामपुर जिले के थाना पस्ता क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला पुटसु का है। प्रभारी प्रधान पाठक रुकमण बारीक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि यूट्यूबर दीपक यादव (23) टांगरमहरी बलरामपुर 10 हजार रुपये मांग रहा था। मना करने पर 25 अगस्त 2026 को दोपहर में उसके दो साथी श्रवण यादव(34) ग्राम पुटसू पस्ता और सूर्या यादव (20) निवासी वार्ड क्रमांक चार बलरामपुर स्कूल पहुंच गए।