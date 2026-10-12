अम्बिकापर की जुझारू मां ने 1 लाख के लोन से बदली किस्मत, दो भैंसों से चार बेटियों को बना रही डॉक्टर-इंजीनियर

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प एक मां के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसकी मिसाल हैं इंदु लता गुप्ता, जिन्होंने पति के निधन के बाद आर्थिक कठिनाइयों के बीच न केवल चार बेटियों की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से उनकी उच्च शिक्षा का रास्ता भी तैयार किया।

छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना से मिली आर्थिक सहायता ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। आज उनकी एक बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, जबकि दूसरी इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर रही है। शेष दो बेटियां भी स्कूली शिक्षा हासिल कर रही हैं।