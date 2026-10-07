प्रतापपुर में स्कूल के ऊपर मंडराता दिखा ड्रोन, आंगनबाड़ी भवन में घुसने का किया प्रयास

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बरबसपुर में बुधवार को माध्यमिक शाला भवन के ऊपर एक ड्रोन कैमरा उड़ता हुआ दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन कुछ देर तक स्कूल परिसर के ऊपर मंडराता रहा। इसके बाद उसने स्कूल परिसर में स्थित आंगनबाड़ी भवन के अंदर जाने का भी प्रयास किया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ देर बाद ड्रोन मरकाडांड़ की ओर चला गया। क्षेत्र में पहले भी निजी विमानों के लगातार उड़ने की घटनाएं सामने आती रही हैं।

यह भी पढ़ें,, महीनों से मानदेय अटका, स्कूलों की रसोई पर संकट, उधारी में चल रहा बच्चों का भोजन, रसोइया सहायिकाओं को जून के 15 दिनों का मानदेय भी नहीं मिला सूरजपुर : सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने वाली मध्याह्न भोजन व्यवस्था इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही है। रसोइया सहायिकाओं का महीनों से मानदेय लंबित है, वहीं भोजन का संचालन करने वाले महिला स्व-सहायता समूह किराना और सब्जी दुकानदारों से उधारी लेकर व्यवस्था संभाल रहे हैं। भुगतान में लगातार देरी से अब स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि समूहों के हाथ खड़े होने पर स्कूलों की रसोई कभी भी ठंडी पड़ सकती है। विद्यालयों में रसोइया सहायिकाएं सुबह करीब 10 बजे से दोपहर दो बजे तक भोजन बनाने और बच्चों को परोसने का काम करती हैं। तय समय तक स्कूल में मौजूद रहने के कारण वे इस अवधि में दूसरा रोजगार भी नहीं कर पातीं। इसके बावजूद सितंबर माह बीतने के बाद भी कई सहायिकाओं को मानदेय नहीं मिला है। उनका कहना है कि भुगतान में अक्सर कई माह की देरी होती है। चार माह या उससे अधिक समय बाद राशि जारी होने पर भी एक-दो माह का भुगतान होता है और शेष बकाया फिर लंबित रह जाता है।\