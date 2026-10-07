अंबिकापुर आबकारी उड़नदस्ता की बड़ी कार्रवाई, जशपुर से ढ़ाई लाख की अवैध शराब और आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : आबकारी विभाग की संभागीय उड़नदस्ता टीम सरगुजा ने जशपुर जिले के शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के झिक्की गांव में दबिश देकर 35 पेटी मध्यप्रदेश राज्य की गोवा व्हिस्की शराब जब्त की है। बरामद शराब की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई जा रही है। मौके से आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है।

आबकारी आयुक्त पीएस अल्मा एवं जिला आबकारी अधिकारी इंद्रबली मार्कंडेय के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में उड़नदस्ता लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के अनुसार सोमवा की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बगीचा थाना अंतर्गत झिक्की गांव निवासी सुदर्शन गुप्ता के घर भारी मात्रा में अन्य राज्य की विदेशी शराब उतरी है। सूचना की पुष्टि के बाद सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने अपनी टीम के साथ मंगलवार की सुबह आरोपित सुदर्शन गुप्ता के घर दबिश दी।