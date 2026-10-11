अंबिकापुर के संजय पार्क में बनेगा अत्याधुनिक ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर, घायल वन्यजीवों को मिलेगा जीवनदान

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण और वनांचल के ग्रामीणों की सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की पहली बैठक हुई। इसमें अंबिकापुर के संजय पार्क में आधुनिक वन्यजीव ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई।

अंबिकापुर में प्रस्तावित उपचार केंद्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष और दुर्घटनाओं में घायल वन्यप्राणियों के त्वरित बचाव, प्राथमिक उपचार और अल्पकालिक देखरेख की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। संजय पार्क में यह सुविधा पहले से ही थी लेकिन कुछ महीनों पहले जब आवारा कुत्तों ने पार्क के बाड़े में घुसकर हिरण प्रजाति के वन्यजीवों पर आक्रमण किया था तो कई हिरण और चीतल की मौत हो गई थी।