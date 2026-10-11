बिलासपुर में 63.73 लाख का फर्जी लोन, 1 लोन के नाम पर 6 बैंकों से कर्ज, चोलामंडलम, एक्सिस और आदित्य बिड़ला से लोन मंजूर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: एक कर्ज दिलाने का भरोसा देकर महिला के नाम पर अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 63.73 लाख रुपये के कई ऋण मंजूर कराने तथा बाद में रकम दूसरी जगह हस्तांतरित कराने के आरोपों पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है।

न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने संबंधित बैंकों को अगली सुनवाई तक महिला के खिलाफ वसूली के लिए किसी भी तरह की दबावपूर्ण कार्रवाई करने से रोक दिया है। यह रोक बैंक कर्मचारियों और वसूली एजेंटों पर भी लागू होगी। याचिकाकर्ता सोना सिंह की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2024 में आरवी ग्रुप और स्पैश एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े प्रतिनिधियों ने उन्हें व्यक्तिगत ऋण दिलाने का प्रस्ताव दिया था। आरोप है कि एक ऋण दिलाने की बात कहकर उनके नाम पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एक्सिस बैंक और आदित्य बिड़ला कैपिटल सहित अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कुल 63.73 लाख रुपये के कई ऋण मंजूर करा दिए गए।