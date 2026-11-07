बिश्रामपुर में दिनदहाड़े केबल चोरी करने हाईटेंशन स्ट्रक्चर पर चढ़ा युवक, 11 केवी करंट से मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर : कोयलांचल में सक्रिय कबाड़ चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा शनिवार को हुई एक घटना से लगाया जा सकता है। दिनदहाड़े कापर केबल चोरी करने एसईसीएल के टीपी विद्युत सब स्टेशन में घुसा 19 वर्षीय युवक 11 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट का जोरदार झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चोरी की कोशिश में सब स्टेशन के विद्युत स्ट्रक्चर पर चढ़ा युवक वहीं लटका रहा। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में रेस्क्यू कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद शव को नीचे उतारा। घटना शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे की है। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के रीजनल स्टोर के पीछे कंपनी का टीपी विद्युत सब स्टेशन स्थित है। शिवनंदनपुर के कबाड़ी मोहल्ला भातुपारा निवासी आदतन चोर आर्यन उर्फ पोकिया बरई (19 वर्ष), पिता कुमार बरई, अपने दो अन्य साथियों के साथ कॉपर केबल चोरी करने सब स्टेशन पहुंचा था।