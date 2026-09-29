घूसखोर अधिकारी पर बड़ा एक्शन, 22 हजार मांगी थी रिश्वत..ACB ने दबोचा; रायपुर निवास में भी छापेमारी

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर : राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (नान) बलरामपुर के प्रभारी जिला प्रबंधक विद्यासागर गोपाल को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) अंबिकापुर की टीम ने मंगलवार को 22 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित द्वारा परिवहन बिल पास करने के एवज में दो प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा था। प्रभारी जिला प्रबंधक को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आरोपित का मूल पद सहायक प्रबंधक का है लेकिन बलरामपुर में वह जिला प्रबंधक का कामकाज देख रहा था।

जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के सत्तीपारा निवासी शिवराज सिंह नागरिक आपूर्ति निगम में खाद्यान्न परिवहन का कार्य करते हैं। उनकी फर्म नागरिक आपूर्ति निगम में पंजीकृत है। उन्होंने वाड्रफनगर क्षेत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए द्वार प्रदाय परिवहन (डीपीटी) कार्य किया था, जिसका लगभग 11.39 लाख रुपये का भुगतान लंबित था।

आरोप है कि भुगतान जारी करने के एवज में प्रभारी जिला प्रबंधक विद्यासागर गोपाल द्वारा हर बिल पर दो प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही थी। इसी के तहत 11.39 लाख के भुगतान के लिए 22 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत से तंग आकर शिवराज सिंह ने एसीबी अंबिकापुर में शिकायत की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद 29 सितंबर 2026 को ट्रैप आयोजित किया गया। योजना के तहत आवेदक को 22 हजार रुपये लेकर बलरामपुर स्थित जिला कार्यालय भेजा गया। जैसे ही प्रभारी प्रबंधक ने रकम ली, पहले से मौजूद एसीबी टीम ने कार्यालय कक्ष में ही उसे रंगे हाथ धर दबोचा।