अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के यात्रियों को राहत, अब हफ्ते में दो दिन चलेगी ट्रेन, जानिए नया शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेन संख्या 22407-22408 अंबिकापुर–हजरत निजामुद्दीन–अंबिकापुर एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर साप्ताहिक से द्वि-साप्ताहिक कर दी है। अब यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन संचालित होगी।

ट्रेन संख्या 22408 हजरत निजामुद्दीन–अंबिकापुर एक्सप्रेस पहले मंगलवार को चलती थी। अब यह रविवार और मंगलवार को चलेगी। नई व्यवस्था चार अक्टूबर से प्रभावी होगी। इसका ग्वालियर में ठहराव रात 3:39 बजे होगा।

अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस का नया शेड्यूल: ग्वालियर में ठहराव का समय रहेगा यथावत

वहीं ट्रेन संख्या 22407 अंबिकापुर–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस पहले गुरुवार को संचालित होती थी। अब यह मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। इसकी नई व्यवस्था छह अक्टूबर से लागू होगी। इसका ग्वालियर में ठहराव रात 11:09 बजे यथावत होगा। रेलवे के अनुसार ट्रेन के मार्ग, समय, ठहराव, कोच संरचना और रखरखाव व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।