रामानुजगंज में जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव में स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा का आरोप, सहायक आयुक्त को हटाने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रामानुजगंज: जिला स्तरीय जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्षेत्रीय लोक कलाकारों एवं करमा नृत्य दलों ने आयोजन में स्थानीय कलाकारों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से शिकायत की है। कलाकारों ने आदिम जाति विकास विभाग की सहायक आयुक्त को तत्काल पद से हटाने की मांग की है।

समस्त क्षेत्रीय कला नृत्य दल (करमा नृत्य), जिला की ओर से इस संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजन में क्षेत्र के पारंपरिक लोक कलाकारों और करमा नृत्य दलों को न तो उचित जानकारी दी गई और न ही आमंत्रित किया गया। इससे स्थानीय आदिवासी कलाकारों की उपेक्षा और अपमान हुआ है।