बिलासपुर में छोटे भाई को बचाने गए युवक के गले पर चाकू से जानलेवा हमला, 18 से अधिक टांके लगे
बिलासपुर के तिफरा में छोटे भाई को बचाने पहुंचे युवक पर बदमाशों ने गले पर चाकू से जानलेवा हमला किया, 18 से अधिक टांके लगे, सिम्स में उपचार जारी है।
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 05:55:45 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 05:55:45 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्र
HighLights
- छोटे भाई को बचाने पर युवक पर चाकू हमला।
- गले पर वार से 18 से अधिक टांके लगे।
- घायल का सिम्स में उपचार जारी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन हो रहे चाकू से हमलों ने शहरवासियों में भय का माहौल बना दिया है। सिरगिट्टी क्षेत्र के तिफरा स्थित शनि मंदिर के पास छोटे भाई को बदमाशों के चंगुल से बचाने पहुंचे 26 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया।
आरोपित ने युवक के गले पर धारदार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके गले में 18 से अधिक टांके लगाए गए हैं। तिफरा शनि मंदिर के पास रहने वाला राजकुमार नेताम (26) पिता धीरज नेताम 11 नवंबर की शाम करीब चार बजे घर जा रहा था।