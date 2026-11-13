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बिलासपुर में छोटे भाई को बचाने गए युवक के गले पर चाकू से जानलेवा हमला, 18 से अधिक टांके लगे

बिलासपुर के तिफरा में छोटे भाई को बचाने पहुंचे युवक पर बदमाशों ने गले पर चाकू से जानलेवा हमला किया, 18 से अधिक टांके लगे, सिम्स में उपचार जारी है।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 05:55:45 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 05:55:45 PM (IST)
बिलासपुर में छोटे भाई को बचाने गए युवक के गले पर चाकू से जानलेवा हमला, 18 से अधिक टांके लगे
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. छोटे भाई को बचाने पर युवक पर चाकू हमला।
  2. गले पर वार से 18 से अधिक टांके लगे।
  3. घायल का सिम्स में उपचार जारी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन हो रहे चाकू से हमलों ने शहरवासियों में भय का माहौल बना दिया है। सिरगिट्टी क्षेत्र के तिफरा स्थित शनि मंदिर के पास छोटे भाई को बदमाशों के चंगुल से बचाने पहुंचे 26 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया।

आरोपित ने युवक के गले पर धारदार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके गले में 18 से अधिक टांके लगाए गए हैं। तिफरा शनि मंदिर के पास रहने वाला राजकुमार नेताम (26) पिता धीरज नेताम 11 नवंबर की शाम करीब चार बजे घर जा रहा था।


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इसी दौरान उसने देखा कि मोहल्ले के बाटू, बिट्टू और उनका एक अन्य साथी उसके छोटे भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं। आरोपित भाई को कमरे के भीतर ले जाकर पीट रहे थे। उसे बचाने पहुंचे राजकुमार से नाराज होकर बिट्टू ने चाकू निकाल लिया और उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।

लहूलुहान राजकुमार को स्वजन ने अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल सिम्स में उसका उपचार जारी है।

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