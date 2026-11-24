नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। शहर के बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल की दूसरी मंजिल से नौवीं के छात्र ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में छात्र को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया है। परिजनों की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से जुड़े चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। घटना 22 नवंबर की है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि प्रबंधन ने छात्र की परेशानी की जानकारी न तो अभिभावकों को दी और न ही उसे समझाया, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

यह भी पढ़ें- रायपुर में स्पोर्ट्स टीचर ने की खुदकुशी, प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हुई तो लगाई फांसी असिस्टेंट डायरेक्टर समेत चार लोगों पर एफआइआर दर्ज गांधीनगर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह ने बताया कि छात्र हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था, लेकिन प्रबंधन उस पर लगातार दबाव बना रहा था। परिजनों की शिकायत के आधार पर स्कूल के असिस्टेंट डायरेक्टर सूरज कुमार, मार्केटिंग हेड उत्कर्ष किरण, वार्डन अवधेश शर्मा और एचआर कुणाल गोयल के खिलाफ 75 जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी के मुताबिक, यदि छात्र हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था तो उसे परिजनों को सौंप देना चाहिए था। पहले भी विवादों में रहा है स्कूल, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच अंबिकापुर में संचालित बिरला ओपन माइंड स्कूल का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी नियमों के उल्लंघन पर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रबंधन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं, एक शिक्षिका द्वारा सजा के तौर पर छात्र से एक पन्ने में गाली लिखवाने का मामला भी काफी चर्चा में रहा था। अब छात्र द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने फिर से स्कूल की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।