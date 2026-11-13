रायपुर में स्पोर्ट्स टीचर ने की खुदकुशी, प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हुई तो लगाई फांसी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के ब्रह्मविद स्कूल में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर अमित पोद्दार का शव परिसर स्थित आवासीय भवन के कमरे में फंदे पर लटका मिला। शिक्षक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी उस समय सामने आई, जब सुबह स्कूल नहीं पहुंचने पर कुछ विद्यार्थी उन्हें बुलाने उनके कमरे तक पहुंचे। काफी देर तक आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इसके बाद विद्यार्थियों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो शिक्षक का शव फंदे पर लटकता मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच शुरू की। सुसाइड नोट में प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने का जिक्र पुलिस को मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इ समें अमित ने अपनी प्रेमिका की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से तय होने का उल्लेख किया है। इसी बात से मानसिक रूप से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी गई है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच में शामिल कर लिया है।