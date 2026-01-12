मेरी खबरें
    आपसी विवाद में चाकू मारकर की थी अधेड़ की हत्या, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

    शहर के गांधीनगर डेयरी फार्म रोड पर बबलू मंडल की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत कुल तीन आ ...और पढ़ें

    By Asim Sen GuptaEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 08:18:30 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 08:18:30 AM (IST)
    आपसी विवाद में चाकू मारकर की थी अधेड़ की हत्या, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार
    शहर में की गई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर डेयरी फार्म रोड पर बबलू मंडल की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत कुल तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में सुमित एक्का (20 ), प्रमोद तिवारी उर्फ टक्कू (22 ) एवं सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया (22) शामिल हैं। गाली-गलौज, पीछा और धमकी से उपजे विवाद में चाकू मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और तीन मोबाइल फोन भी आरोपितों के कब्जे से जब्त किए हैं।

    शनिवार 10 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अंकिता एग सेंटर के सामने गांधीनगर डेयरी फार्म रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। जांच में पाया गया था कि मृतक के गले में किसी धागे से खींचने का निशान है, पेट में चाकू से वार के निशान हैं तथा शरीर पर कई खरोंचें मौजूद हैं। मृतक की पहचान बबलू मंडल पिता तिवारी लाल मंडल (46) निवासी पालपारा सुभाषनगर थाना गांधीनगर के रूप में उसके पुत्र एवं अन्य स्वजनों द्वारा की गई।


    प्राथमिक जांच में हत्या की पुष्टि

    घटनास्थल पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए। शव पंचनामा के बाद शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तथा गवाहों के कथन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मृत्यु पेट में धारदार हथियार से गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिले। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पहचान की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित सुमित एक्का का परिचय करीब चार-पांच वर्ष पहले सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया से हुआ था, जिसे वह मुंहबोली बहन मानता था। सोनिया ने ही सुमित का परिचय प्रमोद कुमार तिवारी उर्फ टक्कू से कराया था, जिससे उनका आपसी आना-जाना था।

    घटना की रात सुमित और सोनिया खाना-पीना खाने के बाद एक महिला मित्र के कमरे में सोने गए थे। कमरे में ताला लगा होने के कारण उसे तोड़ा गया, जिससे मकान मालिक वहां पहुंच गया और दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान बबलू मंडल मौके पर पहुंचा और सुमित व सोनिया के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा। इसका कारण यह था कि कुछ देर पहले इन दोनों ने बबलू के साथ विवाद किया था।

    डेयरी फार्म रोड तक किया पीछा

    पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विवाद के बाद सुमित और सोनिया वहां से निकल गए, लेकिन बबलू मंडल उनका पीछा करता हुआ डेयरी फार्म रोड तक पहुंच गया। वहां उसने सोनिया के साथ फिर से गाली-गलौज की और धमकी देते हुए किसी अन्य व्यक्ति को फोन कर बुलाने की बात कही। इस स्थिति से घबराकर सोनिया ने अपने परिचित प्रमोद तिवारी उर्फ टक्कू को भी फोन कर मौके पर बुला लिया।

    मारपीट के बाद चाकू से किया गया हमला

    प्रमोद तिवारी के मौके पर पहुंचते ही बबलू मंडल के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान सोनिया भी मारपीट में शामिल रही। झगड़ा बढ़ने पर आरोपित सुमित एक्का ने अपने पास रखे चाकू से मृतक के पेट पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल बबलू मंडल वहीं गिर पड़ा, जबकि तीनों आरोपित डर के कारण मौके से फरार हो गए।

    घटना के बाद तीनों आरोपित सोनिया के साथ प्रमोद तिवारी के घर जाकर सो गए। जब उन्हें बबलू मंडल की मृत्यु की जानकारी मिली, तो उन्होंने घटना में प्रयुक्त चाकू को कचरा फेंकने की जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने निशानदेही पर उक्त चाकू बरामद कर लिया है।

    नशे के आदी हैं तीनों आरोपित

    पुलिस ने आरोपित सुमित एक्का प्रमोद तिवारी उर्फ टक्कू एवं सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तीनों गांधीनगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं महिला भी नशा करती है। नशे के कारण ही यह पूरी घटना हुई थी। आरोपितों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने तथा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

