आपसी विवाद में चाकू मारकर की थी अधेड़ की हत्या, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर डेयरी फार्म रोड पर बबलू मंडल की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत कुल तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में सुमित एक्का (20 ), प्रमोद तिवारी उर्फ टक्कू (22 ) एवं सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया (22) शामिल हैं। गाली-गलौज, पीछा और धमकी से उपजे विवाद में चाकू मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू और तीन मोबाइल फोन भी आरोपितों के कब्जे से जब्त किए हैं।

शनिवार 10 जनवरी की सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अंकिता एग सेंटर के सामने गांधीनगर डेयरी फार्म रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। जांच में पाया गया था कि मृतक के गले में किसी धागे से खींचने का निशान है, पेट में चाकू से वार के निशान हैं तथा शरीर पर कई खरोंचें मौजूद हैं। मृतक की पहचान बबलू मंडल पिता तिवारी लाल मंडल (46) निवासी पालपारा सुभाषनगर थाना गांधीनगर के रूप में उसके पुत्र एवं अन्य स्वजनों द्वारा की गई।

प्राथमिक जांच में हत्या की पुष्टि घटनास्थल पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए। शव पंचनामा के बाद शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तथा गवाहों के कथन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मृत्यु पेट में धारदार हथियार से गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग सीसीटीवी फुटेज से मिले। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पहचान की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित सुमित एक्का का परिचय करीब चार-पांच वर्ष पहले सुस्मिता हरिला उर्फ सोनिया से हुआ था, जिसे वह मुंहबोली बहन मानता था। सोनिया ने ही सुमित का परिचय प्रमोद कुमार तिवारी उर्फ टक्कू से कराया था, जिससे उनका आपसी आना-जाना था। घटना की रात सुमित और सोनिया खाना-पीना खाने के बाद एक महिला मित्र के कमरे में सोने गए थे। कमरे में ताला लगा होने के कारण उसे तोड़ा गया, जिससे मकान मालिक वहां पहुंच गया और दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान बबलू मंडल मौके पर पहुंचा और सुमित व सोनिया के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा। इसका कारण यह था कि कुछ देर पहले इन दोनों ने बबलू के साथ विवाद किया था।