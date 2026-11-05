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अंबिकापुर से लापता नाबालिग पश्चिम बंगाल में मिली गर्भवती, मुर्शिदाबाद में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने फरवरी से लापता नाबालिग को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सकुशल बरामद कर शादी का झांसा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

By Asim Sen GuptaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 04:15:11 PM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 04:15:11 PM (IST)
अंबिकापुर से लापता नाबालिग पश्चिम बंगाल में मिली गर्भवती, मुर्शिदाबाद में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार
आरोपित सुजाय

HighLights

  1. अंबिकापुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से नाबालिग को किया बरामद।
  2. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी सुजाय मंडल गिरफ्तार।
  3. पीड़िता के गर्भवती होने पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जुड़ी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर :नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गांधीनगर पुलिस ने आरोपित को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। नाबालिग पीड़िता को भी पुलिस ने आरोपित के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया है। पीड़िता गर्भवती बताई जा रही है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 फरवरी 2026 को एक नाबालिग अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। स्वजन ने काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। स्वजन ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताते हुए थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने साइबर सेल से तकनीकी जानकारी प्राप्त की।


तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपित का लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिला। इसके बाद पुलिस टीम को तत्काल पश्चिम बंगाल रवाना किया गया।पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपित सुजाय मंडल पिता उत्तम मंडल (25) निवासी शिमूलदंगा थाना शक्तिपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

पीड़िता से पूछताछ में उसने बताया कि आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाया, अपने पास रखा और दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता के कथन के आधार पर मामले में धारा 87, 65(1) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

  • घटना: फरवरी 2026 में नाबालिग रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज हुई।

  • लोकेशन ट्रेस: साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी का सुराग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ढूंढा।

  • बरामदगी: पुलिस टीम ने शक्तिपुर थाना क्षेत्र के शिमूलदंगा गांव से आरोपी को दबोचा और पीड़िता को मुक्त कराया।

  • न्यायिक कार्रवाई: पीड़िता के बयान पर पॉक्सो व दुष्कर्म की धारा जोड़कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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