छत्तीसगढ़ में धान खरीदी: 24 घंटे घर बैठे मिलेगा टोकन, किसान एप से करें आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Dhan Kharidhi) की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान बेचने वाले किसानों को इस बार टोकन प्राप्त करने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने टोकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए 'तुंहर टोकन' मोबाइल एप (Tuhar Token App) के माध्यम से आवेदन की सुविधा दी है।

किसान घर बैठे 24 घंटे इस एप के जरिए टोकन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने किसानों के भूमि रकबे के आधार पर टोकन की संख्या निर्धारित की है। इसके तहत दो एकड़ तक भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों को एक टोकन मिलेगा।