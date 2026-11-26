नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : जिले के शैक्षणिक संस्थानों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने बुधवार को पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर अंबिकापुर में बैठक आयोजित की। बैठक में जिले के समस्त शासकीय एवं निजी स्कूलों तथा कालेजों के संस्था प्रमुख एवं संचालक शामिल हुए।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने संस्था प्रमुखों को छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाए रखने प्रेरित किया। एसडीएम बीएस नेताम,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन,जिला शिक्षा अधिकारी डा दिनेश कुमार झा की उपस्थिति में आहूत बैठक में सभी संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्कूल एवं कॉलेज परिसरों में ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।