नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: ग्राम सरगा स्थित निजी स्कूल भारत माता बाल विद्या मंदिर के शिक्षक पर केजी वन में पढ़ने वाले चार वर्षीय मासूम छात्र की छड़ी से पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई के बाद बच्चे की पीठ पर छड़ी के गहरे लाल निशान उभर आए हैं। घटना के बाद स्वजन ने केरजू पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी है। साथ ही शिक्षा विभाग से भी स्कूल की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतकर्ता ग्राम सरगा निवासी भीम राम ने चौकी प्रभारी केरजू को दिए आवेदन में बताया है कि उनका चार वर्षीय पुत्र गांव के ही भारत माता बाल विद्या मंदिर में केजी-वन का छात्र है। पिता के अनुसार 25 नवंबर को स्कूल में बच्चे की पीठ पर छड़ी से पांच बार प्रहार किया गया। छुट्टी के बाद जब बच्चा घर पहुंचा तो वह रो रहा था और दर्द से कराह रहा था। स्वजन ने जब उसकी पीठ देखी तो वहां छड़ी के उभरे हुए लाल निशान दिखे।