अंबिकापुर: 22.10 करोड़ से बनेगी 7 मीटर चौड़ी टू-लेन सड़क, 21 गांवों और एयरपोर्ट को मिलेगा सीधा लाभ

नईदुनिया न्यूज, अंबिकापुर : जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दरिमा-बेलखरिखा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 22 करोड़ 10 लाख सात हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत वर्तमान तीन मीटर चौड़ी सड़क को सात मीटर चौड़े दो लेन मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लगभग 21 गांवों को सीधा लाभ मिलने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा तक आवागमन सुगम होगा।

दरिमा-बेलखरिखा मार्ग अम्बिकापुर-दरिमा-नवानगर मुख्य जिला मार्ग को लहपटरा-बेलखरिखा मुख्य जिला मार्ग से जोड़ता है, जो आगे राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से जुड़ता है। वर्ष 2001-02 में निर्मित यह सड़क वर्तमान में अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में है। एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग और मैनपाट पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होने के कारण इस मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ 10 पुल-पुलियों और 110 मीटर नाली निर्माण का प्रावधान किया गया है।