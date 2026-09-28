इंतजार खत्म: अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस अब सप्ताह में 2 दिन, 4 अक्टूबर से शुरू होगी सेवा, देखें नया टाइम-टेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: अंबिकापुर - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन चलाने की शुरुआत चार अक्टूबर 2026 से की जा रही है। चार अक्टूबर को यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी उसके बाद से सप्ताह में दो दिन संचालन शुरू होगा। अंबिकापुर से मंगलवार और गुरुवार तथा निजामुद्दीन से रविवार और मंगलवार को रवाना होगी। सप्ताह में दो दिन ट्रेन परिचालन की घोषणा काफी पहले हो गई थी लेकिन तिथि घोषित नहीं होने से इसका संचालन अभी तक सप्ताह में एक दिन ही किया जा रहा था।

यात्रियों की सुविधा एवं अंबिकापुर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए रेल संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में रेलवे प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 22407/22408 अंबिकापुर–हजरत निजामुद्दीन–अंबिकापुर एक्सप्रेस की सेवा आवृत्ति में वृद्धि की गई है। अब यह ट्रेन निजामुद्दीन से चार अक्टूबर 2026 से तथा अंबिकापुर से छह अक्टूबर 2026 से साप्ताहिक के स्थान पर सप्ताह में दो दिन संचालित होगी।